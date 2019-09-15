2019-09-15T12:12:23+03:00
Происшествия

ДТП в Гусь-Хрустальном районе: погиб пожилой мужчина

Пенсионер скончался до приезда скорой помощи
Елена Масленникова
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14 сентября, в Гусь-Хрустальном районе, в деревне Вашутино случилась авария. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель автомобиля "Ситроен" на повороте не справился с управлением, вылетел на встречку, где столкнулся с "вазовской семеркой", за рулем которой ехал 69-летний мужчина. Пенсионер скончался до приезда скорой помощи. Водитель и пассажиры "Ситроена" не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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