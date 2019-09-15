2019-09-15T10:30:04+03:00
Общество

Жители Судогодского района сообщают о первых ночных заморозках

Фотографии своих обледенелых машин они выкладывают в соцсети
Елена Масленникова
Поделиться:
В ночь с 14 на 15 сентября в Судогодском районе ударили первые заморозкиВ ночь с 14 на 15 сентября в Судогодском районе ударили первые заморозкиФото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
Изменить размер текста:

В Судогодском районе неожиданно для местных жителей в ночь с 14 на 15 сентября ударили первые заморозки. Фотографии автомобилей, покрытых инеем и коркой льда, судогодцы стали выкладывать в местные соцсети. Судя по прогнозу, ночью в Судогодском районе температура не должна была упасть ниже +8 градусов, но жители заявляют, что было лишь +2. А сейчас, около 9 утра, автомобильный термометр показывает всего лишь +4 за бортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24