Жители Судогодского района сообщают о первых ночных заморозках

СЕГОДНЯ 10:08 2019-09-15T10:30:04+03:00

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В Судогодском районе неожиданно для местных жителей в ночь с 14 на 15 сентября ударили первые заморозки. Фотографии автомобилей, покрытых инеем и коркой льда, судогодцы стали выкладывать в местные соцсети. Судя по прогнозу, ночью в Судогодском районе температура не должна была упасть ниже +8 градусов, но жители заявляют, что было лишь +2. А сейчас, около 9 утра, автомобильный термометр показывает всего лишь +4 за бортом.

ИСТОЧНИК KP.RU