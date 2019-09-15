Жители Судогодского района сообщают о первых ночных заморозках
Фотографии своих обледенелых машин они выкладывают в соцсети
В ночь с 14 на 15 сентября в Судогодском районе ударили первые заморозкиФото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
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В Судогодском районе неожиданно для местных жителей в ночь с 14 на 15 сентября ударили первые заморозки. Фотографии автомобилей, покрытых инеем и коркой льда, судогодцы стали выкладывать в местные соцсети. Судя по прогнозу, ночью в Судогодском районе температура не должна была упасть ниже +8 градусов, но жители заявляют, что было лишь +2. А сейчас, около 9 утра, автомобильный термометр показывает всего лишь +4 за бортом.
ИСТОЧНИК KP.RU