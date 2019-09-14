В Мелехово на месте гибели подростков поставят светофор и "лежачих полицейских"

СЕГОДНЯ 11:02 2019-09-14T11:02:42+03:00

А до этого момента здесь будет круглосуточно дежурить патруль ГИБДД

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В Мелехово на место гибели подростков приехал губернатор Владимир Сипягин. Он вместе с большой группой чиновников встретился с местным населением и пообещал сделать место ДТП безопасным.

- Раз правила дорожного движения сами по себе не способны заставить лихачей-убийц снизить скорость в населённом пункте и остановиться перед "зеброй", мы поставим здесь светофор, – пообещал Губернатор в ответ на просьбы жителей.

Поскольку 44-й федеральный закон обязывает для подобных приобретений проводить торги, временно в этом месяце в Мелехово будут установлены три "лежачих полицейских". В декабре светофор с кнопкой должен появиться у местной школы. По просьбе жителей посёлка на аварийном участке дороги до установки искусственных неровностей будет дежурить бригада ГИБДД.

Напомним, что около 20.00 4 сентября мальчик и девочка, пересекая дорогу по пешеходному переходу, попали под колеса иномарки. Мелеховцы всем миром собрали средства на памятник детям. На нём – совсем недавняя фотография ребят, сделанная в День знаний. Памятник уже установлен на кладбище. Возле остановки, расположенной в нескольких десятках метров от места ДТП, образовался ещё один памятник – из мягких игрушек.

ИСТОЧНИК KP.RU