Во Владимирской области прошел всероссийский молодежный саммит "Политический рубеж"

СЕГОДНЯ 09:49 2019-09-14T09:50:44+03:00

На него приехали молодые парламентарии для обмена опытом и обучения работы в социальных сетях

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Молодежный саммит "Политический рубеж" прошел 13 сентября во Владимирской области во второй раз. В нем участвовали не только представители молодежной думы Владимирской области, но и представители молодежных парламентов Орловской, Калужской и других областей, а также руководители федеральных молодежных структур.

Как рассказала Мария Воропаева, заместитель председателя молодежного парламента при Госдуме РФ такие саммиты необходимы для того, чтобы у молодых политиков стало меньше наивности при создании законодательных инициатив.

- Часто мы слышим от них, почему у студентов такая маленькая степендия, - сказала она. - Тогда их спрашивают: "Хорошо, у кого забирать будем?" Для того, чтобы в вопросе формирования бюджета у молодых политиков было меньше наивности, мы стали приглашать их на заседания, где формируется бюджет.

Саммит прошел на двух площадках: в областной администрации и на территории Доброграда. В частности молодежь изучала возможность использования в своей деятельности соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU