2019-09-13T13:15:12+03:00
Общество

Во Владимирской области выбрали мусорного оператора в западной зоне

Им стала московская фирма "Хартия"
Сергей МОРКОВКИН
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Администрация Владимирской области определила второго регионального оператора по обращению с ТБО. Им стала московская фирма ООО "Хартия", выигравшая конкурс зоне № 1.

В самую западную зону области № 1 входят Александровский, Петушинский, Киржачский, Кольчугинский, Собинский и Юрьев-Польский районы. Выигравшая конкурс фирма "Хартия" предложила за свою работу 3,34 миллиарда рублей. Также фирма уже работает региональным оператором в Москве, Подмосковье, Ярославской и Тульской областях.

Отметим, ранее региональным оператором в зоне № 3 была выбрана муромская фирма ООО "Эко-Транс".

ИСТОЧНИК KP.RU

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