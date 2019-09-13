Во Владимирской области выбрали мусорного оператора в западной зоне
Им стала московская фирма "Хартия"
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Администрация Владимирской области определила второго регионального оператора по обращению с ТБО. Им стала московская фирма ООО "Хартия", выигравшая конкурс зоне № 1.
В самую западную зону области № 1 входят Александровский, Петушинский, Киржачский, Кольчугинский, Собинский и Юрьев-Польский районы. Выигравшая конкурс фирма "Хартия" предложила за свою работу 3,34 миллиарда рублей. Также фирма уже работает региональным оператором в Москве, Подмосковье, Ярославской и Тульской областях.
Отметим, ранее региональным оператором в зоне № 3 была выбрана муромская фирма ООО "Эко-Транс".
ИСТОЧНИК KP.RU