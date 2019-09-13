Полиция установила личность женщины, которую сбил мотоциклист во Владимире на улице Гагарина

СЕГОДНЯ 11:02 2019-09-13T11:02:30+03:00

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В пресс-службе УМВД по Владимирской области сообщили, что установлена личность пожилой женщины, которую вчера, 12 сентября, на улице Гагарина сбил мотоциклист. Это жительница Владимира 1940 года рождения. Напомним, пенсионерка около 16.00 переходила улицу Гагарина не по переходу, а между остановками. Посередине проезжей части ее сбил несущийся на большой скорости мотоциклист. Часть свидетелей ДТП утверждает, что водитель мотоцикла ехал на одном заднем колесе и выделывал другие трюки.

Женщина получила тяжелые травмы и умерла на месте еще до приезда «скорой помощи». Мотоциклист с места происшествия скрылся. Сейчас полиция ведет работу по установлению его личности и местонахождения.

ИСТОЧНИК KP.RU