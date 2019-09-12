Из-за съемок фильма в Суздале в субботу перекроют центральную улицу

СЕГОДНЯ 13:06 2019-09-12T13:06:42+03:00

На улице Ленина будут снимать ДТП

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В субботу, 14 сентября, в Суздале «Студия НЕБО» и телекомпания НТВ будут снимать телевизионный художественный фильм под рабочим названием «Динозавр-2».

В связи с проведением съемок ДТП с участием каскадеров с 9.30 до 16 часов перекроют дорогу по улице Ленина от дома № 68 до перекрестка улицы Ленина с улицей Васильевская.

Администрация Суздаля просит автомобилистов не оставлять машины а в указанное время на улице Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU