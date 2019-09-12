2019-09-12T09:58:15+03:00
Общество

Владимирские врачи спасли ноги 67-летнему мужчине

Когда он обратился за медицинской помощью, ситуация была критической
Алексей СУХОВ
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Специалисты отделения сосудистой хирургии и рентгенэндоваскулярные хирурги Областной клинической больницы спасли ноги 67-летнему жителю одного из районов Владимирской области. Когда мужчина обратился за медицинской помощью, ему грозила ампутация.

Медики поставили диагноз: облитерирующий атеросклероз нижних конечностей. Иными словами, были закупорены сосуды, которые мешали нормальному кровообращению. Мужчину мучили сильнейшие боли, из-за чего он не мог самостоятельно передвигаться. На правой ноге открылись трофические язвы, начала развиваться гангрена. Ситуацию осложнял тот факт, что в 2018 году пациент перенес инсульт. В таком состоянии его организм мог не выдержать ампутации.

Специалисты приняли решение сначала оперировать левую ногу с применением баллонной ангиопластики сосудов. В пораженный сосуд ввели катетер с баллоном с последующим его раздуванием. Таким образом, восстанавливается просвет сосуда и нормальный кровоток. Операция прошла успешно. Через несколько дней сосудистые хирурги выполнили реконструктивную операцию на правой ноге, проведя шунтирование пораженных сосудов. Операция длилась два часа, и в результате кровоток в правой конечности был также полностью восстановлен.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и выписан домой. Трофические язвы зажили, боли ушли, ампутация больше не нужна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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