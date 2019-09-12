Руководство филиалов КПК «Народная касса» в Кольчугинском и Юрьев-Польском районах подозревается в мошенничестве
Прокуратура возбудила уголовные дела
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На кооператив в надзорный орган жаловались жители в Кольчугинском и Юрьев-Польском районах. По результатам проверки выяснилось,что сотрудники КПК «Народная касса» нарушали права вкладчиков. Руководство филиалов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. В рамках расследования правоохранителями будет дана оценка действиям руководства кооператива и определен размер ущерба, нанесенного вкладчикам.
ИСТОЧНИК KP.RU