Владимирский филиал «Т Плюс» проведет работы на теплосетях по улице 9 Января
Изменить размер текста:
Владимирский филиал «Т Плюс» 12 сентября проведет работы по восстановлению герметичности магистрального трубопровода в районе домов № 19 и 21 по улице 9 Января. В связи с этим с 4.00 до 23.00 будет ограничена подача горячей воды в 65 жилых домах (8691 житель), 1 детском, 1 учебном, 3 медицинских и 4 административных зданиях.
К проведению ремонта будут привлечены 6 специалистов и 9 единиц техники.
Компания «Т Плюс» приносит жителям свои извинения за доставленные неудобства и предпримет все усилия, чтобы выполнить работы максимально оперативно.
ИСТОЧНИК KP.RU