2019-09-11T17:06:54+03:00
Общество

Владимирский филиал «Т Плюс» проведет работы на теплосетях по улице 9 Января

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Владимирский филиал «Т Плюс» 12 сентября проведет работы по восстановлению герметичности магистрального трубопровода в районе домов № 19 и 21 по улице 9 Января. В связи с этим с 4.00 до 23.00 будет ограничена подача горячей воды в 65 жилых домах (8691 житель), 1 детском, 1 учебном, 3 медицинских и 4 административных зданиях.

К проведению ремонта будут привлечены 6 специалистов и 9 единиц техники.

Компания «Т Плюс» приносит жителям свои извинения за доставленные неудобства и предпримет все усилия, чтобы выполнить работы максимально оперативно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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