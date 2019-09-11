Владимирское "Торпедо" обыграло лидера турнира ПФЛ
Хет-трик забил Дмитрий Забродин
Изменить размер текста:
Владимирское "Торпедо" после двух поражений в гостях обыграло лидера зоны "Запад" "Ленинградец". Хет-трик в составе черно-белых на свой счет записал Дмитрий Забродин. Кроме того, в выездной игре с "Ленинградцем" в составе "Торпедо" впервые отличился футболист, родившийся в XXI веке. Им стал Денис Перфилов.
После восьми туров "Торпедо" обосновалось на четвертой строчке турнирной таблицы. Следующий матч команда проведет в воскресенье дома против "Локо-Казанки".
ИСТОЧНИК KP.RU