2019-09-11T15:57:21+03:00
Спорт

Владимирское "Торпедо" обыграло лидера турнира ПФЛ

Хет-трик забил Дмитрий Забродин
Артём Черепанов
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Владимирское "Торпедо" после двух поражений в гостях обыграло лидера зоны "Запад" "Ленинградец". Хет-трик в составе черно-белых на свой счет записал Дмитрий Забродин. Кроме того, в выездной игре с "Ленинградцем" в составе "Торпедо" впервые отличился футболист, родившийся в XXI веке. Им стал Денис Перфилов.

После восьми туров "Торпедо" обосновалось на четвертой строчке турнирной таблицы. Следующий матч команда проведет в воскресенье дома против "Локо-Казанки".

ИСТОЧНИК KP.RU

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