2019-09-11T13:07:12+03:00
Происшествия

В Юрьевце из окна общежития выпал 2-летний ребенок

Его мать часто употребляла спиртное, поэтому после выздоровления малыша будет решаться вопрос о его дальнейшем жизнеустройстве
Валерия ПРОНИНА
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Как сообщает Следственный комитет, вечером 10 сентября 2019 года жительница микрорайона Юрьевец оставила 2-летнего сына без присмотра в комнате с открытым окном. Сама же вышла на кухню общежития.

Малыш забрался на диван у окна, потом на подоконник, облокотился на москитную сетку и упал со второго этажа. С травмами головы ребенка доставили в ОДКБ, где ему сейчас оказывают медпомощь.

Следователь установил, что мама малыша употребляет спиртное, и 10 сентября также могла находиться в состоянии опьянения. По словам соседей, они часто забирали мальчика с опасного места – с общего балкона общежития, куда ребенок выбегал один. После выздоровления малыша будет решен вопрос о его дальнейшем жизнеустройстве.

Действия матери ребенка оцениваются на предмет наличия состава преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ – оставление малолетнего ребенка в опасности.

Напомним, что за сезонный период 2019 года - это уже 10 ребенок, пострадавший при выпадении из окна, из них 9 получили травмы, а жизнь 4-летнего мальчика из Струнина спасти не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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