Во Владимирской области стартовал первый этап конкурса "Народный участковый-2019"

СЕГОДНЯ 12:43 2019-09-11T12:43:26+03:00

Он проводится уже в девятый раз

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С 11 по 20 сентября во Владимирской области проходит первый этап всероссийского конкурса "Народный участковый". Он проводится в России уже в девятый раз. Лучшего участкового граждане выбирают посредством онлайн-голосования.

Всего в конкурсе принимает участие 44 полицейских. Ознакомиться с анкетами участников первого этапа конкурса и проголосовать можно по этой ссылке: https://33.мвд.рф/Ezhegodnij_Vserossijskij_konkurs_Narodni/народный-участковый-2019/i-этап-народный-участковый-2019.

Подробная информация обо всех этапах конкурса размещена здесь: https://33.мвд.рф/Ezhegodnij_Vserossijskij_konkurs_Narodni. Итоги онлайн-голосования будут размещены в новостной ленте сайта УМВД России по Владимирской области 21 сентября. Победители первого этапа конкурса примут участие в региональном онлайн-голосовании, которое состоится в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU