2019-09-11T11:44:16+03:00
Звезды

Во Владимире пройдет гала-концерт участников Международного фестиваля народного творчества «Золотое кольцо»

Он состоится 12 сентября в ОДК
Алексей СУХОВ
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В этом году во Владимирскую область приехали коллективы из Мексики, Таиланда, Сербии, Кореи, Италии и Греции. Россию представляют наши земляки – ансамбль «Владимирские рожечники» Областного Центра народного творчества.

С начала недели в рамках фестиваля во Владимире, Гороховце, Гусь-Хрустальном, Коврове, Кольчугино, Юрьеве-Польском, в Суздальском районе проходят концерты, вечера дружбы, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.

Первый Международный фестиваль народного творчества состоялся в 2001 году, а с 2011 года проходит на Владимирской земле. За время проведения фестиваля в нём приняли участие более 200 творческих делегаций – это профессиональные и любительские художественные коллективы из стран Европы, Азии, Африки и Америки.

Начало гала-концерта - в 17.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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