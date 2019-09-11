Сегодня во Владимире пройдет бесплатный концерт австралийского танцевального ансамбля «Озкот»

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-11T11:16:56+03:00

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Сегодня, 11 сентября, в честь юбилея Владимиро-Суздальского музея-заповедника перед зданием Палат выступит танцевальный ансамбль из Австралии «Озкот». Вообще-то 60 лет ВСМЗ исполнилось в прошлом году, но тогдашний директор Игорь Конышев не стал устраивать масштабных праздничных мероприятий. Поэтому нынешний директор Светлана Мельникова решила хоть и год спустя, но все-таки отметить знаменательную дату.

В честь праздника перед музейным центром «Палаты» даст бесплатный концерт танцевальный ансамбль из австралийского города Сиднея «OzScot Dance Team». Ансамбль был создан в 2000 году в городе Перт, в нем 50 танцоров, из них во Владимире выступит около 20. Это народная танцевальная группа, стиль их выступлений так просто не определишь: это что-то среднее между ирландским степом, русской кадрилью и украинским гопаком. В общем, нестандартно и красочно. Это первое выступление танцевального ансамбля в России, хотя вообще по миру он гастролирует много. "Озкот" - участник фестиваля "Земля добра и мира".

Начало концерта в 18.00. Билеты не нужны.

ИСТОЧНИК KP.RU