Жители Владимирской области смогут задать вопрос Министру здравоохранения Веронике Скворцовой

СЕГОДНЯ 11:13 2019-09-11T11:13:22+03:00

Свои вопросы необходимо отправить на почту ведомства

Изменить размер текста: A A

13 сентября в 10.00 состоится прямой эфир «Министр на связи». Глава Министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова ответит на вопросы, касающиеся сферы охраны здоровья.

Свои вопросы жители страны могут отправить на электронную почту Министерства здравоохранения РФ по адресу: nasvyazi@rosminzdrav.ru

Сфера здравоохранения в регионе вызывает немало вопросов, поэтому владимирцев призывают не молчать, а тоже отправлять свои вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU