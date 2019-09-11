2019-09-11T11:09:09+03:00
Звезды

В Центре классической музыки откроется симфонический сезон

Концерт-открытие назначен на 13 сентября
Алексей СУХОВ
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13 сентября в 18.30 XXII симфонический концертный сезон откроет Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Артема Маркина.

Программа концерта, насыщенная и разнообразная, не оставит равнодушными зрителей абсолютно всех возрастов.

Впервые в исполнении оркестра прозвучит «Путеводитель по оркестру для юных слушателей». «Путеводитель» является одним из самых популярных обучающих музыкальных произведений для детей, а также считается одним из самых известных произведений Бенджамина Бриттена.

Не менее интересным подарком любителям классической музыки на открытие симфонического сезона станет произведение на сказочный древнерусский сюжет Скифская сюита «Ала и Лоллий» Сергея Прокофьева.

Гости Центра классической музыки также познакомятся с симфонической поэмой «Смерть и просветление» Рихарда Штрауса и хореографической поэмой для оркестра «Вальс» Мориса Равеля.

Цена билетов - 300-400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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