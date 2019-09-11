Владимирские гимнастки выиграли «золото» на всероссийских соревнованиях
Воспитанницы СШОР №5 по художественной гимнастике города Владимира завоевали золотые медали на всероссийских соревнованиях «Призы Ирины Чащиной», проходивших в городе Москве с 6 по 10 сентября.
Сборная команда юниорок Владимирской области по групповым упражнениям, в состав которой вошли Ксения Субботина, Юлия Цибикова, Александра Абашкина, Арина Захарова, Юлия Городилова и Виктория Белозерова, выступила в двух видах программы и стала лучшей в многоборье.
В личном многоборье среди спортсменок 2008 года рождения золотую награду завоевала Анна Николаева. По итогам турнира она вошла в число 10 сильнейших гимнасток 2007-2008 годов рождения и примет участие во всероссийских соревнованиях «Юные гимнастки» среди добровольных спортивных обществ (ДСО) и ведомств, которые пройдут в начале октября 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU