2019-09-11T10:10:53+03:00
Общество

Владимирцев приглашают сажать в «Дружбе»

В выходные там пройдет акция по посадке редких и охраняемых растений
Вероника ПАНИНА
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Во Владимирской области в рамках всероссийской акции «Живи, лес!» всех жителей приглагают принять участие в восстановлении и очистке лесных угодий. Наши леса после летнего «отдыха» некоторых товарищей очень нуждаются в том, чтобы их привели в порядок.

Первыми к этому делу приступили сотрудники Собинского лесничества. В конце минувшей неделе они убрали мусор из лесов около озера Беловодье. С помощью добровольцев-экологов и учеников 9 класса собинского школы №2 они собрали с 1 гектара территории больше 4 кубометров мусора. Одновременно были высажены деревья - в основном сосны - на 38 гектарах леса.

Присоединиться к акции «Живи, лес!» может любой желающий. Леса нуждаются в уборке и посадке саженцев. Информацию о точном месте и дате проведения акции «Живи, лес!» граждане можно получить на сайте департамента лесного хозяйства.

В ближайшую субботу, 14 сентября, акция пройдет в лесопарке «Дружба». На территории дендрария будет произведена посадка нескольких десятков саженцев, в том числе – краснокнижных растений. Начало акции – в 10 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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