В Юрьев-Польском мужчину осудят за сбор конопли
При себе у него было 260 граммов
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Юрьев-Польского.
По данным УМВД, его задержали на территории района. В ходе досмотра у него нашли пакет с коноплей. Это и подтвердила экспертиза. При себе у мужчины было 260 граммов.
Как рассказал местный житель, растения он собрал в лесу и хотел в дальнейшем использовать их для личного потребления.
Мужчину могут лишить свободы на срок от трех до 10 лет. Это уже решит суд.
ИСТОЧНИК KP.RU