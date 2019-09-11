2019-09-11T09:57:06+03:00
Происшествия

В Юрьев-Польском мужчину осудят за сбор конопли

При себе у него было 260 граммов
Валерия ПРОНИНА
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Юрьев-Польского.

По данным УМВД, его задержали на территории района. В ходе досмотра у него нашли пакет с коноплей. Это и подтвердила экспертиза. При себе у мужчины было 260 граммов.

Как рассказал местный житель, растения он собрал в лесу и хотел в дальнейшем использовать их для личного потребления.

Мужчину могут лишить свободы на срок от трех до 10 лет. Это уже решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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