2019-09-10T19:36:27+03:00
Общество

Во Владимирской области сменился начальник ГУ МЧС по региону

Владимир Белозеров возглавил представительство ведомства в Курской области
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Бывший начальник ГУ МЧС по Владимирской области Владимир Белозеров назначен главой ГУ МЧС по Курской области. На данный момент обязанности руководителя исполняет первый заместитель начальника управления ГУ МЧС по Владимирской области Руслан Блинов.

Примечательно, что Владимир Белозеров приехал во Владимир из Курска. В регионе на различных должностях в МЧС он работал с 2013 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Муроме объявили карантин по бешенству
Актер Владимирского театра драмы стал заслуженным артистом
Владимирцев приглашают на посадку леса
Жительница Вязников незаконно зарегистрировала мигранта в заброшенном доме
Роскомнадзор: Tele2 снова быстрее всех по темпам строительства 4G
В Гороховце 33-летняя женщина погибла от отравления угарным газом
В Петушинском районе рабочим не заплатили при увольнении
В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности
"Ростелеком" предоставит индустриальный интернет промышленным предприятиям
Спортсмены Владимирской области выиграли 5 медалей первенства мира по летнему полиатлону
Во Владимире пройдут дни цыганской культуры
У "Глобуса" в первый же день вакцинации от гриппа привились 113 человек
Новым главой владимирского Следкома станет полковник из Иваново
Владимирцы услышат бессмертные хиты Queen в исполнении оркестра Bohemian Orchestra
В Вязниковскую школу искусств приобрели музыкальные инструменты на 3 миллиона рублей
В Александровском районе - лобовое столкновение двух "Газелей"
Владимирская певица представит Россию на международном конкурсе
Житель Судогды через суд доказывал право собственности на свой дом
В Муромском районе двое деревенских жителей воровали металлолом с баржи
В Добром у скульптуры врача вандал оторвал трубку