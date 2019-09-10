Во Владимирской области сменился начальник ГУ МЧС по региону

СЕГОДНЯ 19:36 2019-09-10T19:36:27+03:00

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Бывший начальник ГУ МЧС по Владимирской области Владимир Белозеров назначен главой ГУ МЧС по Курской области. На данный момент обязанности руководителя исполняет первый заместитель начальника управления ГУ МЧС по Владимирской области Руслан Блинов.

Примечательно, что Владимир Белозеров приехал во Владимир из Курска. В регионе на различных должностях в МЧС он работал с 2013 года.

ИСТОЧНИК KP.RU