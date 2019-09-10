Актер Владимирского театра драмы стал заслуженным артистом
Почетные звания получили и еще два работника культуры
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Актер Владимирского академического областного драматического театра Андрею Щербинину стал Заслуженным артистом Российской Федерации. Такое звание ему присвоили 9 сентября за многолетнюю плодотворную деятельность. Также почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» получили заместитель директора государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Александровская слобода» Марина Рыбаковой и заведующий музыкальной частью Владимирского областного театра кукол Алексей Сидорцев.
ИСТОЧНИК KP.RU