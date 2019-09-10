2019-09-10T16:01:50+03:00
Происшествия

В Гороховце 33-летняя женщина погибла от отравления угарным газом

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека
Валерия ПРОНИНА
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Следственный комитет по результатам доследственной проверки возбудил уголовное дело по факту смерти 33-летней женщины. 3 мая 2019 года ее нашли мертвой в квартире в Гороховце.

По данным СК по Владимирской области, смерть наступила в результате отравления угарным газом. В августе 2018 года по заказу хозяйки коммерческая фирма установила в квартире новую кухонную мебель, оборудованную вытяжкой над газовой плитой. Труба от вытяжки перекрыла вентиляционный канал и стала препятствовать выходу угарного газа от работы водонагревательного проточного прибора.

6 декабря 2018 года в квартиру пришел сотрудник газовой службы, чтобы планово проверить оборудование. Но он не нашел никаких нарушений. Специалист составил акт, в котором указал, что работы по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования выполнены в полном объеме.

В результате безответственности работника газовой службы в квартире продолжали скапливаться продукты сгорания. Вечером 2 мая 2019 года 33-летняя потерпевшая в ванной почувствовала недомогание, с трудом добралась до кровати и умерла.

Пострадавшую нашла соседка и сообщила в полицию. Потерпевшая последние годы работала и проживала в Москве, откуда приехала в Гороховец навестить маму, которая в момент ЧП находилась на даче.

Следователь СК России примет процессуальное решение в отношении лица, причастного к гибели женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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