СЕГОДНЯ 14:23 2019-09-10T14:23:03+03:00

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11 – 12 сентября во Владимире пройдут Дни цыганской культуры.

Основные мероприятия состоятся в филармонии. 11 сентября в 17:00 там пройдет открытие «Дней цыганской культуры» и тематической выставки. Почётной гостьей станет заслуженная артистка России Ирэна Морозова.

Выставка познакомит с предметами быта и костюмами цыганского народа, а красочные фотографии позволят познакомиться с разными гранями его жизни. Красочным завершением станет выступление Максима Щербитского и артистов Владимирской областной филармонии с концертной программой «Цыганское танго».

12 сентября в 18.30 выступит фольклорный ансамбль «Табор возвращается».

Второй площадкой проекта станет Владимирский государственный университет. При поддержке Киноклуба «Политехник» 12 сентября в 12:00 в главном корпусе вуза (ул. Горького, 87) студентам будет показан фильм Эмира Кустурицы «Черная кошка, белый кот» (1986 год).

ИСТОЧНИК KP.RU