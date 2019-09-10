У "Глобуса" в первый же день вакцинации от гриппа привились 113 человек
В мобильном медицинском комплексе у гипермаркета "Глобус" в первый день вакцинации против гриппа привились 113 жителей области.
Вакцинация у гипермаркета "Глобус" продлится с 9 сентября по 13 октября включительно. Мобильный прививочный пункт работает в будние дни с 10.00 до 17.00; по субботам и воскресеньям – с 10.00 до 14.00. Желающим вакцинироваться необходимо иметь при себе паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность. Иммунизация в мобильном комплексе проводится только для совершеннолетних.
А вот у "Ленты" мобильный комплекс работать не будет. В департаменте здравоохранения после неудачных опытов прошлых лет (когда комплекс у "Ленты" оказался почти никому не нужным) решили в этом году делать вакцинацию лишь у "Глобуса".
Вообще бесплатную прививку от гриппа в рамках национального календаря профилактических прививок можно также пройти в поликлинике по месту жительства.
ИСТОЧНИК KP.RU