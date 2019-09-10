В Александровском районе - лобовое столкновение двух "Газелей"
Один пассажир госпитализирован
.Фото: Паблик "Подслушано автомобилистов| Владимир" Вконтакте
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10 сентября в районе 6 утра водитель "Газели" 1981 года рождения ехал в сторону Александрова. По данным УМВД, на 111 километре трассы «Колокша-Кольчугино-Александров-В.Дворики» он выехал на встречную полосу и столкнулся с другой "Газелью" под управлением водителя 1989 года рождения.
В результате ДТП пассажира одного автомобиля госпитализировали, двое пассажиров второго автомобиля направлены на амбулаторное лечение.
По факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU