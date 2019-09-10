Владимирские художники нарисовали картины, навеянные творчеством Алексея Фатьянова
Каждый год в стенах Центра пропаганды изобразительного искусства проводятся областные художественные выставки, посвященные той или иной теме. На ней свои произведения выставляют современные живописцы, графики, скульпторы и мастера ДПИ со всей области.
В этом году областная выставка посвящена известному поэту-песеннику Алексею Ивановичу Фатьянову. Он знаменит своими лирическими песнями о Великой Отечественной войне. Владимирские художники написали картины, посвященные творчеству знаменитого вязниковского поэта. На выставке, помимо произведений современных художников, будут представлены и монументальные картины Валерия Григорьевича Кокурина, одного из основателей Владимирской школы живописи.
Выставка продлится до 20 октября. Цена билета: 50-100 рублей. Адрес: улица Большая Московская, 24. Выставки работают: с 10.30 до 19.00.
ИСТОЧНИК KP.RU