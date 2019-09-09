Владимирский тракторный завод купила липецкая фирма

СЕГОДНЯ 21:18 2019-09-09T21:18:38+03:00

Земля, корпуса и станки обошлись ей в 153 миллионов рублей

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9 сентября определился покупатель Владимирского тракторного завода. Им стала липецкая фирма «Тягачактив», выигравшая конкурс и выложившая за землю, станки и корпуса предприятия 153 миллиона рублей. Кроме нее на завод претендовало еще 12 потенциальных инвесторов.

Отметим, что молотка на продажу прошли активы владельца имущественного комплекса ООО «Зона регулируемого развития ВТЗ».

ИСТОЧНИК KP.RU