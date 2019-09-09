В Коврове четыре автоцистерны приехали тушить сгоревшую сковородку

СЕГОДНЯ 19:52 2019-09-09T19:52:25+03:00

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9 сентября в одиннадцатом часу утра а пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение, что из квартиры, расположенной на одиннадцатом этаже в доме на улице Чернышевского идет дым. Неполадки заметили бдительные соседи, а когда на их стук в квартиру никто не открыл, вызвали пожарных. Поскольку со слов звонивших не было понятно, что происходит, а пожар мог быть серьезным, на место немедленно выехали четыре автоцистерны и подъемник. Пожарные со всем оборудованием - дыхательные аппараты. бензорез, ломы, пожарные рукава - пешком поднялись на одиннадцатый этаж, поскольку по технике безопасности лифтом во время пожара пользоваться запрещено. Но тушить огонь не пришлось – в ходе разведки выяснилось, что это просто сгорел завтрак, забытый на сковородке на конфорке, а сам хозяин, который был дома, не пострадал. Впрочем, пожарные все равно благодарны соседям за бдительность и напоминают, что забытая на плите еда может стать причиной пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU