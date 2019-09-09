В Коврове новая сотрудница магазина вынесла деньги из кассы
Больше на работу девушка не выходила
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней жительницы Вязниковского района. Ее подозревают в краже.
По данным УМВД, весной этого года в полицию обратилось руководство ковровского магазина, которое сообщило о краже из кассы - у них забрали 10 тысяч рублей. В ходе опроса заявители отметили, что за несколько дней до пропажи денег на работу приняли новую сотрудницу, которая после происшествия в магазине не появлялась.
Девушку задержали на территории Владимира, где она снимала квартиру. Бывшая сотрудница магазина призналась в краже денег.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU