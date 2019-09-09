2019-09-09T17:51:59+03:00
Происшествия

В Коврове новая сотрудница магазина вынесла деньги из кассы

Больше на работу девушка не выходила
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней жительницы Вязниковского района. Ее подозревают в краже.

По данным УМВД, весной этого года в полицию обратилось руководство ковровского магазина, которое сообщило о краже из кассы - у них забрали 10 тысяч рублей. В ходе опроса заявители отметили, что за несколько дней до пропажи денег на работу приняли новую сотрудницу, которая после происшествия в магазине не появлялась.

Девушку задержали на территории Владимира, где она снимала квартиру. Бывшая сотрудница магазина призналась в краже денег.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Муромский адвокат, по вине которого в аварии погибла женщина, предстанет перед судом
В Ковровский горсовет не избрался ни один представитель КПРФ
Бывший глава Филипповского сельского поселиния Олег Иванов не станет депутатом Киржачского райсовета
Действующий мэр Коврова избрался депутатом местного горсовета
Глава администрации Меленковского района, правивший с перерывами с 1991 года, избрался депутатом местного райсовета
Дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области перешла под управление департамента лесного хозяйства
Компания «Газпром газораспределение Владимир» повысила надежность газоснабжения г. Александрова
Во Владимире возбудили уголовное дело по факту смерти молодой мамы в роддоме
В Александрове уничтожили 164 килограмма санкционного сыра
В Муроме продолжается суд над московским изобретателем, обвиненном в мошенничестве
В Судогде нашли бесхозный газопровод