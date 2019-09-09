2019-09-09T17:09:57+03:00
Происшествия

Муромский адвокат, по вине которого в аварии погибла женщина, предстанет перед судом

Уголовное дело передано в суд
Ирина Мальцева
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По версии следствия, в марте прошлого года адвокат, направляясь на автомобиле «Опель» в сторону Владимира, на 22 километре автодороги «М-7 Волга» нарушила правила дорожного движения. Не справившись с управление на обледенелой дороге, тридцатитрехлетний адвокат выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Фольцваген», двигавшемся в сторону Суздаля. В результате аварии пассажир «Опеля» - коллега и приятельница обвиняемой -получила повреждения, не совместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия. У сорокадвухлетней погибшей остался несовершеннолетний ребенок, опеку над которым взял супруг женщины. Сейчас муромскому адвокату предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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