В Ковровский горсовет не избрался ни один представитель КПРФ
Скандал с выдворением двух кандидатов из партии привел к не лучшим результатам
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На прошедших 8 сентября выборах в ковровский горсовет ни один кандидат от КПРФ по одномандатном округам не смог выиграть выборы. В новом составе СНД города не будет ни одного представителя этой парламентской партии.
В новом составе ковровского горсовета будет 24 представителя "Единой России", 2 депутата от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", 1 представитель ЛДПР и 2 самовыджвиженца.
Отметим, ранее КПРФ отозвала своих двух кандидатов, уличенных партийным руководством в связях с Заводом имени Дегтярева.
ИСТОЧНИК KP.RU