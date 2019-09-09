2019-09-09T13:10:58+03:00
Происшествия

Во Владимире возбудили уголовное дело по факту смерти молодой мамы в роддоме

Женщины не стало сразу после появления на свет дочки
Ирина Мальцева
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Двадцапятилетняя жительница Владимира умерла ночью 6 сентября в роддоме №2 города Владимира сразу после того, как родила здоровую девочку. По данным следствия, беременная горожанка поступила в роддом накануне, на следующий день у нее начались роды, которые по предварительной оценке протекали в контролируемом режиме. После появления на свет малышки молодой маме стало плохо, потребовалось вмешательство реаниматолога, но помочь ей врачи не смогли и 21 час 35 минут она скончалась. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту смерти жительницы города Владимира по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. По делу работает группа следователей, изъята документация со стадии наблюдения беременности и видеозаписи, которые позволят оценить ситуацию и правильность действий медицинских сотрудников, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Новорожденная малышка сейчас находится в областной детской больнице под наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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