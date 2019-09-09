В Александрове уничтожили 164 килограмма санкционного сыра

СЕГОДНЯ 12:08 2019-09-09T12:08:22+03:00

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В конце прошлой недели владимирский Россельхознадзор вместе с транспортной прокуратурой и владимирский таможней провел рейд по торговому рынку в городе Александрове. Во время рейда специалисты обнаружили и изъяли 164 килограмма санкционного сыра из стран Евросоюза, ввоз которого в Россию запрещен с 2015 года.

Всего у продавцов изъяли 22 сорта сыра - в большинстве элитные и изысканные, для гурманов. Среди изъятого: сыр «Frico» производства Нидерланды; сыр «Black Lemon» производства Голландия; сыр «Gremeox bourgnon» производства Франция; сыр «Dobrodar» производства Украина; сыр «Bonifar» производства Германия; сыр «Murcia al Vino» производства Испания; сыр «Gordonzola blaw» производства Италия; сыр «Truffelkass» производства Голландия; сыр «Iberico» производства Испания; сыр «Jubriaco» производства Италия; сыр «Don alvaro» производства Испания; сыр «Gordonzola» производства Италия; сыр «Chevrano Mild» производства Голландия; сыр «Chevrano Mettles» производства Голландия; сыр «Chevrano XO» производства Голландия; сыр «Rambol aux Noix» производства Франция; сыр «Rambol Saumon» производства Франция; сыр «Rambol Saint Julien» производства Франция; сыр «Brie» производства Франция; сыр с голубой плесенью «Dorblu» производства Германия; сыр «Gordonzola DOB» производства Германия; сыр «Cambozola» производства Германия.

Весь изъятый сыр был безжалостно уничтожен бульдозерами на ближайшем мусорном полигоне. Всего во Владимирской области с начала года было изъято и уничтожено 428 килограммов сыра и хамона.

ИСТОЧНИК KP.RU