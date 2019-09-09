В Судогде нашли бесхозный газопровод

СЕГОДНЯ 10:52 2019-09-09T10:52:25+03:00

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Нарушения выявила прокуратура в ходе проверки. Как оказалось, в деревне Погребище расположен наземный газопровод газоснабжения жилых домов, который никому не принадлежал. Как отмечают в ведомстве, отсутствием собственника, балансодержателя газопровода нарушены права жителей и создается угроза нарушения непрерывного газоснабжения, возникновения чрезвычайных ситуаций, влекущих значительные материальные потери. Прокурор района подал в суд исковое заявление в защиту неопределенного круга лиц, которое удовлетворили. Суд обязал администрацию произвести необходимые регистрационные действия по постановке на учет бесхозяйного газопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU