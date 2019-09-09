2019-09-09T10:40:27+03:00
Происшествия

Ковровский пожарный получил фальшивый больничный за прогул длиной 9 месяцев

На него завели уголовное дело за мошенничество
Вероника ПАНИНА
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В Коврове городской суд готовится рассматривать уголовное дело 26-летнего жителя города Вичуги Ивановской области, которого обвиняют в крупном мошенничестве. Как сообщает владимирская прокуратура, мужчина проходил службу в пожарной охране. Ну как проходил - с января по сентябрь 2018 года на службу не являлся, гулял где-то. Но, не желая, чтобы ему проставили прогулы (с соответствующими последствиями), заплатил и оформил себе фальшивый больничный лист, который и сдал по месту работы. Больничный был оплачен, и получилось, что мужчина в результате мошеннических действий причинил Федеральной пожарной службе ущерб в размере более 280 тыс. рублей.

Теперь за мошенничество молодому человеку грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом до 80 тыс. рублей, а также выплата ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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