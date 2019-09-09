В Муроме сожители разбирали рельсы и сдавали в пункт приема лома

СЕГОДНЯ 09:57 2019-09-09T09:57:09+03:00

Они сдали 500 килограммов на 46 тысяч рублей

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21 августа текущего года в полицию обратился представитель одного предприятия. Он сообщил, что с железной дороги, ведущей к складу, разобрали рельсы. Сумма ущерба превысила 46 000 рублей.

По данным УМВД, полицейские задержали 58-летнюю местную жительницу и ее 50-летнего сожителя. В течение двух недель парочка регулярно приезжала на автомобиле к железной дороге и с помощью гвоздодера демонтировала более 80 металлических подкладок. Общая масса превысила 500 килограммов. Сожители успели сдать лом в пункт приема.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU