2019-09-08T20:06:47+03:00
Политика

К 18.00 явка на выборы во Владимирской области составила 22,63%

Проголосовали более 100 тысяч избирателей
Сергей МОРКОВКИН
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8 сентября во Владимирской области проходит единый день голосования. Ррегиональный избирком сообщает данные о явке избирателей по состоянию на 18.00. Она составила 22,63%, проголосовали 106 835 избирателей.

Отметим, 8 сентября во Владимирской области проходит 50 избирательных кампаний. В Собинке и Муроме жители выбирают мэров городов, в Киржачском, Меленковском, Муромском и Суздальском избирают депутатов райосоветов, в Коврове, Гусь-Хрустальном, Петушинсках, Меленках и Муроме выбирают депутатов горсоветов. Кроме того, в ряде сельских поселений избирают депутатов местных СНД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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