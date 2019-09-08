К 15.00 на выборах во Владимирской области проголосовало 18,03% избирателей

СЕГОДНЯ 17:04 2019-09-08T17:04:21+03:00

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8 сентября во Владимирской области проходит единый день голосования. Ррегиональный избирком сообщает данные о явке избирателей по состоянию на 15.00. Она составила 18,03, проголосовали 85 068 избирателя.

Отметим, 8 сентября во Владимирской области проходит 50 избирательных кампаний. В Собинке и Муроме жители выбирают мэров городов, в Киржачском, Меленковском, Муромском и Суздальском избирают депутатов райосоветов, в Коврове, Гусь-Хрустальном, Петушинсках, Меленках и Муроме выбирают депутатов горсоветов. Кроме того, в ряде сельских поселений избирают депутатов местных СНД.

ИСТОЧНИК KP.RU