Владимирец в сауне украл деньги из чужого кошелька

7 Сент. 19:04 2019-09-07T19:04:50+03:00

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Пьяный горожанин отдыхал в одной из владимирских саун, где заметил кошелек, оставленный без присмотра одной из сотрудниц. Воспользовавшись, что рядом никого не было, он вытащил из кошелька восемь тысяч рублей, спрятал их и потом ушел с деньгами, которые потратил на себя. Октябрьский районный суд признал его виновным в краже, совершенной со значительным ущербом гражданину. Теперь владимирцу предстоит провести в колонии строгого режима год и десять месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU