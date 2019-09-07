2019-09-07T15:13:17+03:00
Происшествия

Ковровчанин без разрешения срубил пять деревьев

Ему грозит штраф до трех миллионов рублей или до пяти лет колонии
Ирина Мальцева
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Житель Коврова в середине июня отправился в местное лесничество с бензопилой и спилил пять сосен, которые потом разделал на отдельные части, получив чуть больше восьми с половиной кубометров древесины. Позднее он планировал вывести их и использовать для производства. Но выполнить задуманное местному горожанину не удалось – его задержали. Ковровчанину предъявлено обвинение в незаконной вырубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере, а общий ущерб, причиненный им, оценивается в двести с лишним тысяч рублей. В начале сентября уголовное дело поступило в Ковровский городской суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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