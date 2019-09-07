2019-09-07T14:17:02+03:00
Общество

Владимирский предприниматель незаконно продавал игрушки с портретами «Барбоскиных»

Теперь ему предстоит заплатить семьдесят тысяч рублей
Ирина Мальцева
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Герои популярного мультсериала «Барбоскины» красовались на детском интерактивном телефоне, продававшимся в одном из владимирских торговых центров аж в июне 2016 года. Правообладатель – студия анимационного кино – подал в суд, поскольку обладал исключительными правами на изображения всех персонажей. Индивидуальный предприниматель, продававший спорный телефон за 470 рублей, настаивал, что нарушение было однократным и незначительным, а в деле замешано множество лиц, ведь игрушку бизнесмен приобрел у оптового столичного поставщика. Но суд встал на сторону студии, решив, что изображения практически идентичны, и взыскал с владимирского предпринимателя семьдесят тысяч рублей – по десять тысяч за каждое изображение, а также госпошлину и судебные издержки. Не согласившись с таким решением, бизнесмен обжаловал его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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