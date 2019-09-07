Муромлянин лишился денег, пытаясь получить приз

СЕГОДНЯ 09:31 2019-09-07T09:31:12+03:00

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Незнакомцы сообщили двадцатидевятилетнему жителю Мурома. Что он стал счастливым победителем и выиграл приз, который разыгрывали в интернете. Но чтобы получить свой выигрыш, ему предстояло потрудиться и сначала заплатить налог – пятнадцать тысяч рублей. Мужчина поверил и выполнил все требования, переведя деньги через ожидаемый крупный выигрыш не пришел, муромлянин понял, что его обманули и обратился в полицию. Сейчас проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU