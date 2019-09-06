Во Владимирской области уничтожили очередную партию санкционных сыров

СЕГОДНЯ 16:52 2019-09-06T16:52:32+03:00

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4 сентября специалисты Россельхонадзора совместно с прокуратурой провело рейд по александровскому рынку, где были на прилавках нашли 164 килограмма санкционных сыров. Список марок следующий:

сыр «Frico» производства Нидерланды;

сыр «Black Lemon» производства Голландия;

сыр «Gremeox bourgnon» производства Франция;

сыр «Dobrodar» производства Украина;

сыр «Bonifar» производства Германия;

сыр «Murcia al Vino» производства Испания;

сыр «Gordonzola blaw» производства Италия;

сыр «Truffelkass» производства Голландия;

сыр «Iberico» производства Испания;

сыр «Jubriaco» производства Италия;

сыр «Don alvaro» производства Испания;

сыр «Gordonzola» производства Италия;

сыр «Chevrano Mild» производства Голландия;

сыр «Chevrano Mettles» производства Голландия;

сыр «Chevrano XO» производства Голландия;

сыр «Rambol aux Noix» производства Франция;

сыр «Rambol Saumon» производства Франция;

сыр «Rambol Saint Julien» производства Франция;

сыр «Brie» производства Франция;

сыр с голубой плесенью «Dorblu» производства Германия;

сыр «Gordonzola DOB» производства Германия;

сыр «Cambozola» производства Германия.

Санционку раздавили на следующий день на Марьинском полигоне.

ИСТОЧНИК KP.RU