Во Владимирской области уничтожили очередную партию санкционных сыров
4 сентября специалисты Россельхонадзора совместно с прокуратурой провело рейд по александровскому рынку, где были на прилавках нашли 164 килограмма санкционных сыров. Список марок следующий:
сыр «Frico» производства Нидерланды;
сыр «Black Lemon» производства Голландия;
сыр «Gremeox bourgnon» производства Франция;
сыр «Dobrodar» производства Украина;
сыр «Bonifar» производства Германия;
сыр «Murcia al Vino» производства Испания;
сыр «Gordonzola blaw» производства Италия;
сыр «Truffelkass» производства Голландия;
сыр «Iberico» производства Испания;
сыр «Jubriaco» производства Италия;
сыр «Don alvaro» производства Испания;
сыр «Gordonzola» производства Италия;
сыр «Chevrano Mild» производства Голландия;
сыр «Chevrano Mettles» производства Голландия;
сыр «Chevrano XO» производства Голландия;
сыр «Rambol aux Noix» производства Франция;
сыр «Rambol Saumon» производства Франция;
сыр «Rambol Saint Julien» производства Франция;
сыр «Brie» производства Франция;
сыр с голубой плесенью «Dorblu» производства Германия;
сыр «Gordonzola DOB» производства Германия;
сыр «Cambozola» производства Германия.
Санционку раздавили на следующий день на Марьинском полигоне.
ИСТОЧНИК KP.RU