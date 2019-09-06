2019-09-06T15:30:18+03:00
Происшествия

В Камешкове москвич избил сотрудницу полиции

Мужчина узнал, что у его водителя забрали документы, и набросился на инспектора
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя города Москвы. Его обвинили в применении насилия к представителю власти.

Следствием установлено, что 15 марта 2019 года в Камешкове водитель «Газели» остановился на разметке пешеходного перехода под знаками. Местная жительница, заметив полицейского на улице, обратилась с просьбой: пешеходы вынуждены переходить дорогу в неположенном месте, так как на переходе стоит "Газель". Инспектор ГИБДД приняла сигнал, подошла к машине и стала проверять документы у водителя.

В это время из салона сотовой связи вышел нетрезвый экспедитор, сопровождавший груз. Узнал, что у его водителя забрали документы и стал ругаться. После набросился на 40-летнего инспектора, выхватил документы на "Газель" и ударил несколько раз. Потерпевшая обращалась за медицинской помощью.

Житель Москвы признал вину, раскаялся, но от дачи показаний отказался.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимире заработал информационный портал по вопросам качества горячего водоснабжения и отопления
В Юрьев-Польском 25-летний продавец потратил на себя выручку магазина
Водителя иномарки, сбившего насмерть двух подростков, арестовали на 2 месяца
Владимирские поисковики отправляются в новую экспедицию в Смоленскую область
Владимирский тракторный завод захотели купить 13 потенциальных инвесторов
Танцоры из Австралии поздравят Владимиро-Суздальский музей-заповедник с днем рождения
Покровский спортсмен стал бронзовым призером первенства мира по тхэквондо
Владимирцы снова смогут бесплатно сделать прививку против гриппа у гипермаркета "Глобус"
В микрорайоне Юрьевец владимирские спасатели покажут пожарную технику
В Юрьев-Польском районе открыли памятник Герою Советского Союза Александру Богомолову