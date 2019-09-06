В Камешкове москвич избил сотрудницу полиции

СЕГОДНЯ 15:30 2019-09-06T15:30:18+03:00

Мужчина узнал, что у его водителя забрали документы, и набросился на инспектора

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя города Москвы. Его обвинили в применении насилия к представителю власти.

Следствием установлено, что 15 марта 2019 года в Камешкове водитель «Газели» остановился на разметке пешеходного перехода под знаками. Местная жительница, заметив полицейского на улице, обратилась с просьбой: пешеходы вынуждены переходить дорогу в неположенном месте, так как на переходе стоит "Газель". Инспектор ГИБДД приняла сигнал, подошла к машине и стала проверять документы у водителя.

В это время из салона сотовой связи вышел нетрезвый экспедитор, сопровождавший груз. Узнал, что у его водителя забрали документы и стал ругаться. После набросился на 40-летнего инспектора, выхватил документы на "Газель" и ударил несколько раз. Потерпевшая обращалась за медицинской помощью.

Житель Москвы признал вину, раскаялся, но от дачи показаний отказался.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU