Владимирцы снова смогут бесплатно сделать прививку против гриппа у гипермаркета "Глобус"
Жители Владимирской области снова получат возможность пройти бесплатную вакцинацию против гриппа в мобильном прививочном пункте у владимирского гипермаркета «Глобус». Профилактическая акция пройдет с 9 сентября по 13 октября включительно.
Мобильный прививочный пункт будет работать в будние дни с 10.00 до 17.00, а по субботам и воскресеньям – с 10.00 до 14.00. Желающим вакцинироваться необходимо иметь при себе паспорт. Вакцинация в мобильном пункте проводится только для жителей области, достигших 18 лет.
В этом году вакцинация против гриппа охватит порядка 630 тысяч жителей региона – это 45 процентов населения области.
В 2017-2018 годах во время вакцинации в мобильном медицинском комплексе бесплатную иммунизацию прошло около 5 тысяч жителей Владимирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU