2019-09-06T14:12:09+03:00
Общество

Владимирцы снова смогут бесплатно сделать прививку против гриппа у гипермаркета "Глобус"

Прививочная кампания стартует 9 сентября
Алексей СУХОВ
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Фото предоставлено пресс-службой департамента здравоохраненияФото предоставлено пресс-службой департамента здравоохранения
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Жители Владимирской области снова получат возможность пройти бесплатную вакцинацию против гриппа в мобильном прививочном пункте у владимирского гипермаркета «Глобус». Профилактическая акция пройдет с 9 сентября по 13 октября включительно.

Мобильный прививочный пункт будет работать в будние дни с 10.00 до 17.00, а по субботам и воскресеньям – с 10.00 до 14.00. Желающим вакцинироваться необходимо иметь при себе паспорт. Вакцинация в мобильном пункте проводится только для жителей области, достигших 18 лет.

В этом году вакцинация против гриппа охватит порядка 630 тысяч жителей региона – это 45 процентов населения области.

В 2017-2018 годах во время вакцинации в мобильном медицинском комплексе бесплатную иммунизацию прошло около 5 тысяч жителей Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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