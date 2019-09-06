2019-09-06T14:05:39+03:00
Общество

В микрорайоне Юрьевец владимирские спасатели покажут пожарную технику

А также накормят гречневой кашей с тушенкой
Алексей СУХОВ
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7 сентября микрорайон Юрьевец отметит 55-летие со дня присвоения ему статуса посёлка городского типа. В рамках празднования на главной площади микрорайона пройдут разнообразные торжественные мероприятия.

Свою площадку также подготовили сотрудники Главного управления МЧС России по Владимирской области, 1 отряда федеральной противопожарной службы и специализированной пожарно-спасательной части, которая, к слову, так же дислоцируется в микрорайоне Юрьевец.

Для гостей праздника будет организована выставка пожарно-спасательной техники – автоцистерн, автоподъёмников и квадроциклов, также будет работать полевая кухня.

Юные участники мероприятия примут участие в квесте «Мама, я пожарный», в рамках которого они ответят на вопросы на противопожарную тематику и смогут примерить боевую одежду пожарных.

Выставка пожарно-спасательной техники начнёт работать в 11.30, программа для детей стартует в 12.00. Мероприятия состоятся по адресу Институтский городок, д.1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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