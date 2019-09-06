В микрорайоне Юрьевец владимирские спасатели покажут пожарную технику
7 сентября микрорайон Юрьевец отметит 55-летие со дня присвоения ему статуса посёлка городского типа. В рамках празднования на главной площади микрорайона пройдут разнообразные торжественные мероприятия.
Свою площадку также подготовили сотрудники Главного управления МЧС России по Владимирской области, 1 отряда федеральной противопожарной службы и специализированной пожарно-спасательной части, которая, к слову, так же дислоцируется в микрорайоне Юрьевец.
Для гостей праздника будет организована выставка пожарно-спасательной техники – автоцистерн, автоподъёмников и квадроциклов, также будет работать полевая кухня.
Юные участники мероприятия примут участие в квесте «Мама, я пожарный», в рамках которого они ответят на вопросы на противопожарную тематику и смогут примерить боевую одежду пожарных.
Выставка пожарно-спасательной техники начнёт работать в 11.30, программа для детей стартует в 12.00. Мероприятия состоятся по адресу Институтский городок, д.1.
ИСТОЧНИК KP.RU