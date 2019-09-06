Житель Селивановского района пойдет на скамью подсудимых за серию краж

СЕГОДНЯ 13:26 2019-09-06T13:26:57+03:00

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Сорокасемилетний житель Селивановского района в течение года, убедившись, что хозяев нет на месте, пробирался в дома и похищал продукты, технику, металлическую посуду. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, злоумышленник причастен к десяти имущественным преступлениям. В общей сложности он утащил чужого имущества на пятнадцать тысяч рублей. Кроме того, в мае он поссорился с местным жителем и в ходе выяснения отношений, ударил его ножом, причинив легкий вред здоровью. Сейчас два уголовных дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU