Вязниковец вынес из сельского магазина продукты на 140 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:51 2019-09-06T11:51:46+03:00

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3 сентября в Никологорах в полицию обратился представитель сельского магазина. Он сообщил, что кто-то разбил окно и похитил из магазина продукты на сумму 140 тысяч рублей. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, правоохранители поймали вора по горячим следам.32-летний местный житель признался, что не смог сразу вынести все продукты. Он уходил, чтобы найти подходящую коробку. И только в два захода он унес награбленное. Все похищенное имущество было возвращено владельцу магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU