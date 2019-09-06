2019-09-06T09:40:58+03:00
Происшествия

Бывшему сотруднику «Тепличного» Льву Аникину сегодня суд вынесет приговор

Экс-начальник отдела маркетинга и сбыта признан виновным в мошенничестве
Елена Масленникова
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На счету Льва Аникина 6 преступлений. Судом установлено, что с марта 2013 по март 2016, пользуясь своим служебным положением, он получал денежные вознаграждения от предпринимателей фактически за исполнение своих прямых обязанностей. Начальник отдела маркетинга и сбыта согласовывал объемы продукции, ее качество и предоставлял некоторым юридическим лицам первыми получать товар комбината. За три года Лев Аникин смог дополнительно заработать около 3 миллионов рублей. Кроме того, уже после увольнения, Аникин убедил одного из бизнесменов, что может оказывать содействие в поставке продукции, но о том, что он уже не работает в «Тепличном» не рассказал. Экс-директор службы маркетинга смог получить от него 500 тысяч рублей. Сегодня Фрунзенский районный суд вынесет Льву Аникину приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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